Estas son las señales de alerta en la piel de la nariz

La Dra. Dinora Ochy explica las seis afecciones más comunes que se manifiestan en la nariz.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

La nariz es una de las zonas que más descuidamos, pero a la que prestamos poca atención, y su piel es particularmente propensa a sufrir lesiones debido a factores como el sol, el uso de anteojos y la grasa natural de la zona.

La Dra. Dinora Ochy explica que identificar lesiones en la piel de la nariz requiere observar cambios de color, textura, crecimiento o persistencia de heridas, y detalla las seis afecciones y lesiones más comunes que se manifiestan en la nariz, incluyendo afecciones benignas, precancerosas y el cáncer.

La especialista menciona el melanoma, la pápula fibrosa, la queratosis seborreica, la queratosis actínica, el carcinoma basocelular, el cáncer de la cavidad nasal y los senos paranasales, y la poliposis rinosinusal, y explica cómo diferenciar una espinilla común de una lesión que requiere atención médica urgente.