Estas son las señales de alerta en la piel de la nariz

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La nariz es una de las zonas que más descuidamos, pero a la que prestamos poca atención, y su piel es particularmente propensa a sufrir lesiones debido a factores como el sol, el uso de anteojos y la grasa natural de la zona.

La Dra. Dinora Ochy explica que identificar lesiones en la piel de la nariz requiere observar cambios de color, textura, crecimiento o persistencia de heridas, y detalla las seis afecciones y lesiones más comunes que se manifiestan en la nariz, incluyendo afecciones benignas, precancerosas y el cáncer.

La especialista menciona el melanoma, la pápula fibrosa, la queratosis seborreica, la queratosis actínica, el carcinoma basocelular, el cáncer de la cavidad nasal y los senos paranasales, y la poliposis rinosinusal, y explica cómo diferenciar una espinilla común de una lesión que requiere atención médica urgente.