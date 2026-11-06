Estas son las seis especies de tucanes que podemos encontrar en Costa Rica

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Las seis especies de tucanes que podemos encontrar en Costa Rica se distinguen por su pico multicolor, sus collares en el pecho o su tamaño y altitud de hábitat.

Joselyn Miranda González, bióloga, explica las características del tucán pico iris, las diferencias con el pico castaño, las particularidades de los tucancillos verde y orejiamarillo y cómo la ubicación geográfica ayuda a distinguir al tucancillo collarejo del piquianaranjado.

Además, la especialista detalla el papel de estas aves en la regeneración de los bosques, su reproducción y las amenazas que enfrentan.