Estados Unidos envía mensaje a presidente Laura Fernández

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Estados Unidos felicitó a la presidenta Laura Fernández por la construcción del CACCO. El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado se construyó en solo nueve meses.

La Embajada estadounidense en Costa Rica destacó esta obra.

También resaltó su importancia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Estados Unidos destaca la construcción del CACCO

La Embajada de Estados Unidos en San José publicó el mensaje en sus canales oficiales.

La institución subrayó la necesidad de impedir que los delincuentes condenados dirijan operaciones criminales desde prisión.

Además, destacó el papel estratégico de Costa Rica.

El país mantiene una posición clave en los esfuerzos regionales contra las organizaciones criminales.

Este viernes, la presidente Laura Fernández se encuentra en El Salvador como parte de su gira por las cárceles de ese país.

CACCO busca frenar el crimen organizado desde prisión

La inauguración del CACCO se realizó el miércoles 14 de octubre de 2026.

La nueva infraestructura busca fortalecer el control penitenciario y limitar las operaciones delictivas desde las cárceles.

El mensaje de Estados Unidos representa un respaldo público a esta iniciativa.

También destaca la importancia de la cooperación bilateral frente al narcotráfico.

La construcción del centro marca un paso en los esfuerzos de seguridad de Costa Rica.

Su funcionamiento será clave para impedir que las redes criminales mantengan sus actividades desde prisión.

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