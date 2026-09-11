Estados Unidos conmemora 25 años de los atentados del 11 de septiembre

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Estados Unidos conmemora este viernes 11 de septiembre el 25° aniversario de los atentados terroristas de Al Qaeda en 2001, los cuales cobraron la vida de casi 3.000 personas en ese país.

Los homenajes de la jornada incluyen minutos de silencio, banderas a media asta, vigilias y la lectura de los nombres de las víctimas en diferentes actos oficiales.

Este suceso es considerado por casi la mitad de los adultos estadounidenses como el acontecimiento histórico más relevante de sus vidas, según las conmemoraciones realizadas en el país.