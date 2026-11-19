Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El más reciente informe Estado de la Nación detectó un aumento del 64,2% en los registros de lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El documento, publicado este jueves, señala que la inversión en salud bajó de un 6,8% del Producto Interno Bruto en el 2020 a un 5,1% en el 2025.

La disminución se mantiene desde el 2021 y durante el 2025 se contabilizaron 1.330.038 registros o personas en lista de espera de la CCSS.

De ese total, un 59% corresponde a procedimientos diagnósticos, un 26% a consultas especializadas y un 15% a cirugías.

El crecimiento más pronunciado se presentó en procedimientos diagnósticos, con un 81%, seguido de cirugías, con un 66%, y consultas especializadas, con un 35%.

El informe advierte que esta situación evidencia las dificultades del sistema público de salud para responder oportunamente a las necesidades de la población.

Existe el riesgo de que los pacientes vean agravadas sus condiciones de salud por la postergación de diagnósticos y tratamientos.

Una paciente del Hospital México relató que espera una cirugía odontológica desde hace 10 años.

“Ya uno quiere ver un milagro o incluso uno quiere ver algo mejoras para el cuerpo de uno”, declaró.

Otra asegurada del Hospital de Heredia espera un ultrasonido para el 2030. Ante la demora, contempla pagar una atención privada para obtener resultados con mayor rapidez.

El informe compara las cifras actuales con las del 2019 para establecer el incremento del 64,2% en los registros.