El rodriguismo ya tiene candidata oficial. Laura Fernández Delgado fue ratificada este domingo 10 de agosto como candidata a la Presidencia de la República por la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano.

Durante la actividad, Fernández agradeció a los asambleístas por la confianza, y rindió homenaje al actual presidente Rodrigo Chaves y a la diputada Pilar Cisneros, a quienes calificó como sus referentes políticos. “Gracias a don Rodrigo Chaves por ser mi mentor y mi inspiración para asumir este reto, y a doña Pilar, nuestra dama de hierro, que todos los días es ejemplo de lucha por una mejor Costa Rica”, expresó.

Como primera decisión al asumir su candidatura, Laura Fernández anunció que renunciará al menos al 25% de la deuda política que le correspondería al partido. “La política no es un negocio. Vamos a utilizar con austeridad el dinero del pueblo y a financiar estrictamente lo necesario para ganar las elecciones en primera ronda y con 40 diputados”, declaró.

La diputada Pilar Cisneros, quien fue la encargada de presentar la postulación de Fernández ante la Asamblea, respaldó públicamente su liderazgo. “Laura Fernández tiene todo mi apoyo, es una mujer valiente y con el liderazgo que la Patria necesita, para lograr el desarrollo que todos los costarricenses anhelamos desde hace mucho tiempo”, afirmó.

Fernández Delgado ha ocupado cargos clave en el actual gobierno, entre ellos el de Ministra de la Presidencia y Ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Durante su discurso, llamó a fundar lo que denominó la “Tercera República”.

La fórmula presidencial del Partido Pueblo Soberano se completa con Francisco Gamboa y Douglas Soto, ratificados como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.