Espiar el corazón: la tecnología que permite descubrir arritmias

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Espiar el corazón con dispositivos de monitoreo prolongado permite descubrir arritmias y síncopes que un electrocardiograma convencional de pocos segundos no logra capturar.

El doctor Emanuel Rojas Torres explica que los síntomas ocurren de manera impredecible, por lo que se recurre a registros continuos durante días, semanas o incluso años para correlacionar palpitaciones, mareos y desmayos con la actividad eléctrica real.

Asimismo, el Holter cardíaco y el monitoreo ambulatorio de presión arterial reflejan con mayor exactitud el ritmo del corazón y la eficacia del tratamiento durante 24, 48 o 72 horas.