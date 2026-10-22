ESPH advierte cortes en servicios a nombre de fallecidos

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) aplicará la modalidad de tarifa prepago a los contratos de energía con morosidad reincidente. La medida responde a disposiciones emitidas por la autoridad reguladora de los servicios públicos.

Greivin Rojas, vocero de la ESPH, explicó que el moroso reincidente es el abonado al que se le ha cortado el servicio cuatro o más veces en el transcurso de doce meses. La normativa de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos faculta a la empresa a trasladar esos contratos a tarifa prepago.

El cambio aplica únicamente a los contratos que cuenten con un medidor inteligente y registren cuatro o más suspensiones por falta de pago en los últimos doce meses. La empresa notificará a los clientes mediante correo electrónico y mensaje de texto.