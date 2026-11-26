Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Un error en el informe arbitral provocó que se suspendiera la expulsión de Luis Díaz, luego de que 48 horas después la Comisión de Arbitraje y el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol aceptaran el error y dejaran sin efecto la tarjeta roja.

Alajuelense presentó un procedimiento administrativo ante la federación tras el accionar de Juan Gabriel Calderón y sus compañeros en el VAR, Bryan Cruz y Josué Mejía, y tras analizar el video oficial y las pruebas brindadas, el tribunal y la comisión determinaron el error por parte del árbitro, comprobando que Díaz no incurrió en conducta violenta.

Pese a esto, la Comisión de Arbitraje comunicó que para la fecha 17 no tenía videos por analizar y hacer públicos, como regularmente sucede al término de cada jornada.

