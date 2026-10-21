Equipo de la CCSS atendió a 46 pacientes en Panamá tras terremoto

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Un total de 46 personas recibieron atención médica por parte del equipo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que viajó a Panamá tras el terremoto ocurrido el 9 de octubre, según reportó la institución.

La delegación ayudó a adultos mayores, mujeres embarazadas y recién nacidos en el vecino país, como parte de las labores de asistencia humanitaria.

La atención se brindó en el marco de la emergencia provocada por el sismo que afectó la región y motivó el desplazamiento del personal médico costarricense.