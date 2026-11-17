Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

En época navideña se generan hasta 13 mil empleos temporales en distintas áreas comerciales, una temporada en la que las empresas ya están contratando personal y en la que los colaboradores mantienen sus derechos laborales.

Las personas trabajadoras deben contar desde el primer día, sean contratadas para una temporada o no, con la póliza de riesgos de trabajo y estar aseguradas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sin excepción, además de recibir un salario mínimo y el pago de horas extras a tiempo y medio cuando corresponda.

Según ManpowerGroup, el modelo de trabajo basado en empleo de corta duración o bajo demanda ya representa el 12 % del mercado global, y en estos últimos meses del año el 35 % de los empleadores contratará personal no solo en comercio y servicios, sino también en salud, finanzas y manufactura.