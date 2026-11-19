Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Llegar a la vejez con buena salud y conservar la independencia requiere adoptar hábitos desde edades tempranas.

Aunque el envejecimiento es un proceso natural, las decisiones relacionadas con la alimentación, el ejercicio, el descanso y la salud mental pueden influir en la calidad de vida durante los años posteriores.

La geriatra y gerontóloga Adriana Von Storren señaló que los 40 años representan una etapa importante para fortalecer estos cuidados.

La especialista explicó que, después de los 30 años, el organismo comienza a experimentar cambios, entre ellos una disminución progresiva de la masa muscular, condición conocida como sarcopenia.

También aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, especialmente cuando existen hábitos poco saludables.