Entró a regir el nuevo reglamento para endurecer controles contra estafas informáticas

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Ya entró a regir el nuevo reglamento que obliga a los bancos a endurecer sus controles contra las estafas informáticas. Las entidades financieras deberán analizar detalladamente el comportamiento habitual de consumo de cada cliente para identificar movimientos atípicos.

La norma exige a las entidades financieras examinar los horarios, dispositivos y las veces de uso de cada cliente.

Además, los bancos tendrán que enviar notificaciones de seguridad en menos de un minuto por cada transacción o cambio que se detecte en el sistema. El reglamento busca identificar a tiempo las operaciones consideradas como atípicas.