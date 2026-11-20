Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Las entradas para el segundo partido de la final de la Copa Centroamericana en el Estadio Alejandro Morera Soto se agotaron en menos de 24 horas, y Alajuelense reporta algunos pocos boletos disponibles en gradería norte con valor de 15.000 colones para el juego del próximo domingo 6 de diciembre a las 6 de la tarde.

Por reglamento, el club debe destinar un 5 % del aforo total del estadio al equipo visitante, por lo que las entradas se pusieron a la venta primero en preventa para los socios de Liga Deportiva Alajuelense, y de ser necesario se habilitará el próximo domingo la página boleterialaliga.com para el público en general.