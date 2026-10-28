Entra a regir aumento en todas las tarifas de autobús

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Hoy miércoles entra a regir el aumento del 6,87% en todas las tarifas de autobús, lo que representa hasta casi 300 colones adicionales por viaje en algunas rutas del país.

Se trata de un estudio tarifario extraordinario por caso fortuito que surge a raíz del fuerte incremento que experimentó el diésel en las últimas semanas, siendo el combustible uno de los componentes más importantes del costo de operación para los autobuseros.

Según la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), el ajuste responde al encarecimiento de los combustibles, por lo que se recomienda consultar los nuevos precios antes de utilizar el servicio, ya que viajar de San José a Limón ahora costará 4.830 colones.