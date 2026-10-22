Enriquezca sus atoles con polvos concentrados de vegetales

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Los atoles se pueden enriquecer para el frío con superalimentos de vegetales, y conocer cómo prepararlos permite agregar nutrientes, sabor y color natural a estas bebidas tradicionales.

La ingeniera agrónoma Carol Salazar y el chef Leonardo Tacsan explican cómo se hacen los polvos vegetales, detallando que son superalimentos concentrados obtenidos a partir de verduras deshidratadas, que aportan sabor, color natural y micronutrientes a sopas, salsas, batidos o masas.

Los especialistas mencionan qué hortalizas y vegetales se pueden procesar, como la espinaca, remolacha, zanahoria o tomate, que se deshidratan por aire y luego se muelen.