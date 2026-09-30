Enfrentamientos entre población y oposición en sesiones de la Asamblea y Consejo de Gobierno

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Las sesiones de la Asamblea Legislativa y el Consejo de Gobierno estuvieron llenas de enfrentamientos entre la población y la oposición, según los reportes de la jornada. Los diputados de oposición cuestionaron las faltas de respeto y los enfrentamientos que se produjeron durante las sesiones, en un clima de tensión que refleja la polarización política del país.

La situación generó preocupación entre los presentes, que exigieron un debate respetuoso y constructivo para abordar los temas de interés nacional.

Las autoridades legislativas y de gobierno se mantienen en la búsqueda de acuerdos para superar las diferencias y avanzar en la agenda pública.