Enfermera limonense celebró su pensión viajando a Machu Picchu y tuvo grave problema de salud

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Una enfermera limonense celebró su pensión viajando a Machu Picchu, donde sufrió un grave problema de salud, y ahora pide ayuda para poder volver a Costa Rica.
La mujer, quien se encuentra en Perú, requiere asistencia para regresar al país debido a su condición médica que la mantiene imposibilitada para viajar por sus propios medios.
Las autoridades correspondientes han sido alertadas sobre el caso para brindar el apoyo necesario a la enfermera costarricense que se encuentra varada en el extranjero.