Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El Ministerio de Salud informó, mediante su boletín epidemiológico, sobre 89 diagnósticos de malaria en Costa Rica durante 2026, una enfermedad que puede ser potencialmente mortal.

La malaria en Costa Rica

Según indica la entidad, los casos se distribuyen de la siguiente manera:

34 de transmisión local: 19 autóctonos y 15 introducidos.

49 importados: incluidos nueve casos de recaída.

6 en investigación.

Además, se localiza un foco que concentra el 88 % de los diagnósticos locales en Crucitas–Llano Verde. Este se asocia con la actividad minera del sector y la movilización de personas desde Nicaragua.

¿Cómo puede resultar mortal la malaria?

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la malaria es una enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos que se puede prevenir y curar, pero continúa siendo una amenaza para la salud mundial.

En 2024, se registraron más de 280 millones de casos y más de 600.000 muertes a causa de esta enfermedad.

La resistencia a los medicamentos representa uno de los principales obstáculos para eliminar la malaria, ya que dificulta la eficacia de los tratamientos y complica los esfuerzos para controlar la enfermedad.

Por: Camila Rosales Méndez

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