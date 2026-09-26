Enfermedad parasitaria incrementa con fuerza en adultos mayores

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

El Ministerio de Salud, mediante su boletín epidemiológico, informó sobre el incremento de casos de miasis por gusano barrenador, una enfermedad parasitaria que concentra la mayor cantidad de registros en personas de edad avanzada.

¿Cómo funciona la enfermedad?

Según la Organización Panamericana de la Salud, la miasis por gusano barrenador es causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que invaden los tejidos vivos de los mamíferos de sangre caliente, incluidos los seres humanos.

Las cifras del Ministerio de Salud

Costa Rica acumula 57 casos de miasis por gusano barrenador en humanos entre las semanas epidemiológicas 01 y 37 de 2026.

Por grupos de edad, las personas de 75 años o más concentran la mayor cantidad de casos, con cifras cercanas a los 18.

Por provincia de procedencia, Alajuela registra la mayor cantidad, con 12 casos, seguida de Puntarenas, con 11, y San José, con 10.

Al analizar las tasas por cada 100.000 habitantes, Puntarenas y Guanacaste presentan las más altas, con 2,2 casos. San José registra la tasa más baja entre las provincias, con 0,6.

Por: Camila Rosales Méndez

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