Encuentran un cadáver: podría ser de una mujer

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Los equipos de emergencia trabajan en la recuperación de un cadáver en el río Bermúdez, en Ulloa de Heredia.

El reporte preliminar señala que el cuerpo podría corresponder a una mujer.

La alerta ingresó cerca del mediodía y movilizó recursos de atención y rescate hasta el cauce.

Por ahora, la información disponible no confirma la identidad de la persona ni las circunstancias de su muerte.

Recuperan cadáver en el río Bermúdez

Dos unidades básicas y un recurso de rescate atienden la emergencia. Según el reporte, el personal mantiene las labores para recuperar el cuerpo bajo el mando de Guararí.

El aviso inicial describió el avistamiento de lo que parecía ser el cuerpo de una mujer.

Sin embargo, ese dato permanece pendiente de confirmación mientras los equipos trabajan en el lugar.

Además, la información suministrada no precisa el punto exacto del hallazgo dentro del sector de Ulloa ni detalla cómo ocurrió el avistamiento.

Información preliminar del hallazgo

Al momento del reporte, los equipos continuaban con la recuperación del cadáver en el río Bermúdez.

El informe tampoco establece cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el agua.

Por el momento, los datos disponibles se limitan al hallazgo y al operativo de recuperación.

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