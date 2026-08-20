El actor, modelo y presentador de televisión Ray MacDonald fue encontrado muerto en su vivienda en Bangkok, Tailandia. Tenía 49 años.

El cuerpo del artista fue localizado por su esposa alrededor de las 6:20 a. m., cuando bajó a la sala para despertarlo. La pareja tenía previsto llevar a su hijo al colegio debido a que era su primer día del nuevo curso escolar.

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De acuerdo con los primeros reportes, MacDonald estaba inconsciente sobre el sofá de la sala, frente al televisor.

¿Quién era?

Ray MacDonald nació el 21 de mayo de 1977 y tenía ascendencia tailandesa y escocesa.

MacDonald alcanzó gran reconocimiento durante la década de 1990 y participó en producciones como Fun Bar Karaoke, O-Negative, Fake y The Eye 10.

Su muerte generó conmoción en el mundo del entretenimiento tailandés, donde era considerado uno de los rostros reconocidos de aquella generación.