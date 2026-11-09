Encuentran muerto a joven bajo la carretera de Circunvalación

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Una de las zonas más transitadas del país fue el escenario de un nuevo asesinato en Costa Rica. Mataron a balazos a un joven de apellido Ugalde, de 23 años, bajo la carretera de Circunvalación Norte, en el sector de La Uruca, San José.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones y, al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron a la víctima sin vida.

El homicidio ocurrió en una zona solitaria y con poca iluminación, debajo de la estructura que comunica La Uruca con Tibás, específicamente en la rampa de retorno para quienes circulan desde Pavas y se dirigen hacia La Peregrina.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven presentaba al menos cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo, entre ellos heridas en la espalda, el cuello, las piernas y los brazos.

La Cruz Roja acudió al lugar y declaró al paciente sin signos vitales.

Según la información preliminar, la víctima caminaba por el sector cuando fue abordada por sujetos que le dispararon en múltiples ocasiones. De momento, no se ha determinado si los responsables llegaron en un vehículo, una motocicleta o a pie.

Más información

Las autoridades no han establecido el motivo del ataque. Entre las hipótesis mencionadas en el reporte se encuentran un posible ajuste de cuentas relacionado con drogas o un asalto, pero ninguna ha sido confirmada.

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La escena permaneció bajo custodia durante aproximadamente cuatro horas mientras los agentes recolectaban evidencias y entrevistaban a personas que estaban en los alrededores.

El caso continúa en investigación para determinar las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.