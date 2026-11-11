Vecinos encuentran hombre baleado pidiendo ayuda

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial informó sobre un ataque con arma de fuego en la provincia de Limón, que dejó a un hombre herido.

Según la versión preliminar, los vecinos de la zona escucharon cerca de seis detonaciones y, posteriormente, encontraron a la víctima pidiendo ayuda.

Este suceso ocurrió a eso de las 2:29 de la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, en la zona de Jiménez, Guápiles, Limón.

El hombre fue identificado con el apellido Solís, de 27 años. Las autoridades judiciales indicaron que presentaba dos impactos de bala en la pierna izquierda y uno en la derecha.

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