Encuentran el cuerpo de una persona sin vida: Cruz Roja pide ayuda

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La Cruz Roja Costarricense reportó el hallazgo de un cuerpo en el río Cuen, en Isla Cuen de Valle La Estrella, Limón.

Según la información preliminar, se trata de un hombre adulto.

Una unidad de soporte básico atiende el incidente. Sin embargo, las dificultades para acceder al sitio obligaron a coordinar apoyo para ingresar a la zona donde localizaron al fallecido.

Cruz Roja coordina apoyo aéreo

Los equipos de emergencia coordinan con el Servicio de Vigilancia Aérea debido al difícil acceso al lugar.

Por ahora, el reporte no confirma el ingreso de una aeronave ni detalla cuándo podrán acceder al punto del hallazgo.

La información disponible tampoco precisa cómo localizaron el cuerpo en el río Cuen.

La Cruz Roja mantiene la atención de esta emergencia en desarrollo.

Identidad y circunstancias sin confirmar

De momento, las autoridades no han comunicado la identidad del hombre.

Además, el reporte inicial no establece las circunstancias de su muerte ni indica cuánto tiempo llevaba en el sitio.

La información confirmada se limita al hallazgo, la ubicación y la coordinación de apoyo para ingresar.

Los datos preliminares no permiten determinar qué ocurrió antes de que localizaran al hombre en este sector de Valle La Estrella.

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