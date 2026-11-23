Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

La Cruz Roja Costarricense reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una vivienda, esto en el sector de La Guácima, en Alajuela.

Hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de vivienda

Cuerpos de emergencia, al llegar al lugar, encontraron el cuerpo de una femenina, de aproximadamente 20 años quien presentaba aparentes quemaduras en su cuerpo y no presentaba signos vitales.

Escena a cargo de cuerpos policiales

La escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales correspondientes, quienes asumieron el procedimiento respectivo.

Información en desarrollo.

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