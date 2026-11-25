Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Vecinos del sector de Primero de Mayo, en Aserrí, encontraron a un hombre en vía pública con múltiples heridas.

Incidente se reportó a eso de la 1:25 a.m.

Había puñaladas en el cuerpo del hombre

Entre las heridas, había algunas por arma blanca. Ante eso, los presentes realizaron la alerta a las autoridades correspondientes, para que se hicieran presentes en el sitio.

Llegada de las autoridades judiciales

Agentes judiciales llegaron al sector y realizaron el levantamiento del cuerpo. El caso continúa en investigación, para determinar la manera de muerte de esta persona, que todavía no ha sido identificada.

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