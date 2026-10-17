Encuentran cuerpo con signos de violencia en zona pública

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

Un hombre de 53 años fue encontrado sin vida la mañana de este sábado en una zona verde pública de Guararí, en Heredia.

La víctima presentaba heridas de bala en la cabeza y la clavícula izquierda.

Vecinos alertaron sobre el cuerpo

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), vecinos observaron al hombre tendido en el sector de Los Sauces y dieron aviso a la Policía.

Los oficiales llegaron al sitio junto con funcionarios de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento.

Los agentes judiciales realizaron una revisión preliminar del cuerpo y encontraron las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

OIJ investiga el homicidio en Heredia

El OIJ presume que el homicidio ocurrió alrededor de las 2 a. m. de este sábado, debido a que vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en la zona a esa hora.

Durante la inspección, los investigadores recolectaron indicios balísticos que enviaron a los laboratorios forenses para su análisis.

Posteriormente, trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial, donde realizarán la autopsia correspondiente.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del homicidio, determinar el móvil y localizar a las personas sospechosas de cometerlo.

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