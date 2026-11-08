Encuentran cuerpo con heridas en una calle solitaria

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

El cuerpo de una persona con varias heridas fue localizado este domingo en una calle solitaria de San Jerónimo de Moravia, en San José. El hallazgo ocurrió en calle Hierba Buena, un camino estrecho cercano a la carretera que comunica con Limón.

Las autoridades encontraron el cadáver al mediodía y, a simple vista, presentaba varias lesiones. De momento, no ha trascendido la identidad de la víctima ni el tipo de heridas que tenía.

Sospechan que dejaron el cuerpo en el sitio

Las primeras sospechas apuntan a que la persona habría sido asesinada en otro lugar y posteriormente trasladada hasta calle Hierba Buena, donde abandonaron el cuerpo.

La ubicación, en un sector poco transitado, habría facilitado que los responsables dejaran el cadáver sin llamar la atención.

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Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar las circunstancias de la muerte e identificar a la víctima.