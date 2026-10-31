Encuentran con vida pescadores tras 12 días desaparecidos

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

¡Final feliz para tres familias de Limón! Los tres pescadores desaparecidos están con vida y los encontraron este sábado en Colombia, luego de permanecer 12 días a la deriva en altamar.

La noticia llegó durante la mañana a sus familiares, quienes lograron comunicarse con ellos mediante mensajes de audio y videollamadas. Los tres pescadores confirmaron que estaban a salvo y en buenas condiciones.

Motor de la lancha presentó problemas

Los tres hombres salieron de Cieneguita, Limón, el pasado 19 de octubre, cerca de las 3:00 a. m. Tenían previsto regresar ese mismo día, alrededor de las 6 p. m., pero la embarcación presentó problemas en el motor y quedaron a la deriva.

Se trata de Carlos Díaz, de 27 años; Friedrich Braun, de 20; y Michael González, de 36, quien era el capitán de la lancha.

La familia había perdido contacto con ellos después de que reportaran su ubicación a unos 25 kilómetros mar adentro de Sixaola. Desde entonces, comenzó una intensa búsqueda que involucró a embarcaciones pesqueras, autoridades de Guardacostas de Costa Rica, fuerzas navales de Estados Unidos y patrulleras de Panamá.

Remaron hasta encontrar ayuda

Según el relato que los pescadores compartieron con sus familiares, lograron avanzar a remo hasta encontrar una embarcación amiga que les brindó ayuda y los remolcó hasta tierra firme en Colombia.

Durante los 12 días de travesía sobrevivieron con raciones muy limitadas de alimentos y agua. Antes de salir de Limón, llevaban suministros únicamente para un día de pesca.

La madre de uno de los jóvenes agradeció a las personas que se mantuvieron pendientes y oraron por el regreso de los tres pescadores.

Familia gestiona su regreso a Costa Rica

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Tras confirmar que estaban a salvo, los familiares comenzaron las gestiones para coordinar su regreso a Limón lo antes posible.

La aparición con vida de los tres hombres puso fin a casi dos semanas de angustia para sus seres queridos, quienes esperaban noticias desde el pasado 19 de octubre.