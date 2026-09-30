Encuentran cadáver en una quebrada

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el hallazgo de un cadáver humano en el sector de Osa, Puntarenas, durante horas de la mañana.

Según la información preliminar, la Policía Administrativa informó a las autoridades judiciales sobre la presencia de la persona fallecida.

Estas encontraron el cadáver en una quebrada. La víctima era un hombre de apellido Navarro, de 63 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 a. m. de este 30 de septiembre, en el sector de Osa, Puntarenas.

Por: Camila Rosales Méndez

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