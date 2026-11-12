Encuentran cadáver dentro de bolsa plástica en la calle

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial informó sobre el hallazgo de un cadáver en la vía pública durante horas de la mañana.

Según la versión preliminar, vecinos de la zona lo encontraron a la orilla de una calle de lastre. El cuerpo se encontraba dentro de bolsas plásticas y tenía las manos atadas.

La situación se presentó a eso de las 7:00 a. m. de este jueves 12 de noviembre, en La Bota, Corredores.

Autoridades judiciales investigan la causa de muerte y la identificación de la víctima. De momento, se presume que el cadáver podría ser de un hombre.

Por: Camila Rosales Méndez

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