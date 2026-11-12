Encuentran cadáver dentro de bolsa plástica en la calle

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El Organismo de Investigación Judicial informó sobre el hallazgo de un cadáver en la vía pública durante horas de la mañana.
Según la versión preliminar, vecinos de la zona lo encontraron a la orilla de una calle de lastre. El cuerpo se encontraba dentro de bolsas plásticas y tenía las manos atadas.
La situación se presentó a eso de las 7:00 a. m. de este jueves 12 de noviembre, en La Bota, Corredores.
Autoridades judiciales investigan la causa de muerte y la identificación de la víctima. De momento, se presume que el cadáver podría ser de un hombre.
Por: Camila Rosales Méndez
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