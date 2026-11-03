Encuentran armas de fuego y municiones en ciudadela de La Carpio

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Al atender una denuncia por tiroteo en la ciudadela La Carpio, en La Uruca, los oficiales de la Fuerza Pública lograron ubicar tres armas de fuego y municiones varias para pistolas de calibre nueve milímetros.

Las armas y proyectiles fueron ubicadas dentro de un bolso que fue abandonado por los sospechosos de protagonizar el tiroteo, el cual no dejó heridos.

En La Carpio se mantienen operativos constantes debido a los enfrentamientos que protagonizan al menos tres bandas que se disputan el territorio para la venta de drogas.