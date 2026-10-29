Encuentran a una persona muerta dentro de un carro

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Un hombre de 27 años, de apellido Zúñiga, murió luego de recibir varios impactos de bala durante la madrugada de este jueves en barrio San José de Alajuela.

Hombre estaba dentro de un vehículo

Según información preliminar, el hombre se encontraba dentro de un automóvil cuando vecinos escucharon varias detonaciones.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3 a. m. Los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos.

La Cruz Roja llegó al sitio y encontró al hombre dentro del vehículo. Los paramédicos lo extrajeron del carro y lo trasladaron al Hospital de Alajuela.

Sin embargo, pese al traslado al centro médico, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

OIJ investiga lo ocurrido

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo en el Hospital de Alajuela.

Ahora, los investigadores buscan determinar qué ocurrió antes y después de las detonaciones.

Además, el OIJ mantiene el caso bajo investigación para establecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables del ataque.

Por el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el motivo de la agresión ni sobre posibles sospechosos.

El caso continúa en investigación.

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