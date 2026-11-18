Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Esta tarde encontraron a una persona muerta dentro de una casa en barrio El Carmen de Heredia.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que recibió el reporte del hallazgo e indicó que se trata de un hombre.

¿Dónde está cerrada la calle?

La vivienda se ubica 50 metros al norte del costado este de la iglesia del Carmen.

Al cierre de esta nota, la calle permanece cerrada a la altura de la casa.

Foto tomada de Heredia por media calle

Quienes circulen por el barrio deben tomar en cuenta que no hay paso por ese punto.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo?

El reporte que recibió la Cruz Roja ubica al hombre dentro de la vivienda.

Por el momento, se desconocen las circunstancias de su muerte.

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