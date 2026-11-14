(FOTOS) Encuentran a 2 personas muertas en accidente de tránsito

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

Un accidente de tránsito en Nosara, Nicoya, dejó a dos personas adultas sin signos de vida.

La Cruz Roja Costarricense reportó la atención de esta emergencia a las 12:07 a. m., en Guanacaste.

Según la información preliminar, una motocicleta y un vehículo liviano colisionaron.

Los socorristas valoraron en el sitio a una mujer y a un hombre, pero ambos carecían de signos vitales.

Cruz Roja movilizó dos unidades

La institución destinó dos unidades de soporte básico para atender el accidente de tránsito.

Su personal confirmó la condición de las dos personas durante la valoración en la escena.

El reporte no precisa las edades ni las identidades de las víctimas.

Tampoco indica si viajaban juntas o en cuál de los vehículos se desplazaba cada una al momento del choque.

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