Encuentran 11 computadoras robadas de una escuela en el maletero de un bus

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Once computadoras portátiles y sus respectivos cargadores, pertenecientes al Ministerio de Educación Pública (MEP), aparecieron en el maletero de un autobús que cubría la ruta entre Peñas Blancas y San José.

El hallazgo ocurrió durante un control de carreteras de la Fuerza Pública en La Cruz, Guanacaste, durante la madrugada de este viernes.

Los oficiales localizaron el equipo electrónico en una maleta que ninguno de los pasajeros reconoció como suyo. En ese momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que las computadoras no tenían reportes de robo, por lo que los policías decomisaron los dispositivos.

Escuela de La Cruz denunció el robo horas después

La situación dio un giro cuando la dirección de la escuela de Sonzapote, en La Cruz de Guanacaste, presentó una denuncia por el robo de varias computadoras de sus instalaciones.

La denuncia permitió relacionar el equipo decomisado durante el control de carretera con el faltante reportado por el centro educativo.

Según explicó el teniente Billy Oporta, jefe cantonal de la Fuerza Pública de La Cruz, el caso quedó en manos del OIJ de Liberia, que deberá realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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