Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La plataforma Uber manifestó su interés en que más taxistas rojos se afilien al servicio Uber Taxi, que permite solicitar los tradicionales taxis rojos directamente desde la aplicación.

El servicio comenzó a operar oficialmente el 29 de septiembre de 2026, con más de 300 taxistas afiliados.

Laura Santillán, gerente de Uber para Centroamérica, indicó que la adopción ha sido lenta, pero que la apuesta por el servicio se mantiene.

Explicó que el número de socios taxistas activos ha aumentado en las últimas semanas y que la expectativa es incorporar cada vez más conductores que apuesten por la tecnología y la consideren una alternativa para generar ganancias adicionales.

Sin embargo, los sindicatos consideran que primero debe existir una regulación que ordene la actividad.

Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas, señaló que los conductores siempre han procurado brindar el mejor servicio a los usuarios y que las plataformas representan una novedad que deben incorporar a su modalidad de trabajo.

Añadió que lo harán cuando el texto sustitutivo 23 736 se convierta en ley y las plataformas ofrezcan servicios de transporte en igualdad de condiciones.

Tanto los usuarios como los taxistas tienen acceso a más de 40 funciones de seguridad de la plataforma, entre ellas el seguimiento por GPS, la opción de compartir el estado del viaje y el PIN de verificación.

Además, los conductores afiliados a Uber Taxi deben contar con la concesión o el permiso del MOPT al día, licencia C1, revisión técnica vehicular y seguros vigentes.