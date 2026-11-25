Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

En San Pablo de Barva, las lluvias han lavado un terreno y han provocado un peligro latente para quienes transitan a diario por la zona, sobre la Carretera Nacional 126, donde los vecinos están preocupados porque el espacio entre la carretera y el alcantarillado es muy corto.

Una vecina relató que hay una zanja muy cerca de la carretera, a unos 50 centímetros de distancia, que se ha ido profundizando por el efecto de las lluvias, y que en los últimos tres años han tenido que acudir unas cinco veces a recoger carros ahí, inclusive una moto.

Los vecinos mencionan que han tenido que ayudar a las personas, y que tanto vehículos como ciclistas han sido víctimas de esta carretera, donde lo que debe ser alcantarilla es hoy una zanja que posee una importante profundidad.

Otra vecina indicó que la zanja abarca como 300 metros y que para atender a los afectados no puede desplazarse, por lo que hay que pedir ayuda, y casi siempre Bomberos y Cruz Roja son las dos entidades que llegan a colaborar para poder sacar a las personas.

El problema persiste durante años y, aunque las autoridades dan mantenimiento al corte del zacate y otras prevenciones, los vecinos aseguran que es más constante de lo que desearían, y aclaran que no se ha dado con los transeúntes, sino con los vehículos que se van en la zanja.

Ante esto, las instituciones correspondientes de las rutas nacionales mencionaron que la consulta ya fue dirigida al departamento que debe atenderla y que darán una respuesta en los próximos días.