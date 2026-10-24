En lo profundo: los secretos que esconden las grietas de los arrecifes

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

Las grietas de los arrecifes en Playa Virador, Guanacaste, esconden seres que viven sumergidos y también luchan por sobrevivir entre las piedras.

En lo profundo de los mares de Costa Rica, las morenas son fáciles de identificar entre las piedras, mientras el pez cabrilla habita entre arrecifes y se alimenta de peces, cangrejos y moluscos.

Esta sección sumerge al público en los secretos de las grietas del arrecife, un espacio donde distintas especies se adaptan para subsistir bajo el mar.