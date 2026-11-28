Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

La influencia del empuje frío #5 continúa sobre Costa Rica este sábado 28 de noviembre, aunque con menor intensidad. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica lluvias en el Caribe, la Zona Norte y sectores del Valle Central, además de fuertes ráfagas de viento.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registraron lluvias y aguaceros en el Caribe y la Zona Norte. También se presentaron lloviznas en las montañas del Valle Central, debido al efecto de los fuertes vientos.

Según el IMN, los acumulados más importantes alcanzaron 107 milímetros en el Aeropuerto de Limón, 88 en Cantagallo, 81 en San Vicente y 78 en Montaña Sagrada.

¿Qué se espera para la tarde y la noche?

Durante lo que resta de la mañana, las lluvias continuarán en el Caribe, la Zona Norte y sectores del Valle Central, principalmente cerca de la costa caribeña.

Para la tarde se esperan precipitaciones más dispersas y de menor intensidad, aunque podrían registrarse lluvias moderadas ocasionales.

El panorama cambiaría durante la noche, cuando se prevé un nuevo incremento de las lluvias en la vertiente del Caribe, principalmente en las zonas costeras, donde podrían presentarse aguaceros puntuales de mayor intensidad.

El pronóstico estima acumulados de entre 40 y 60 milímetros en el Caribe y la Zona Norte, con máximos de hasta 75 milímetros en periodos de seis horas. En el Valle Central y las zonas montañosas se esperan entre 10 y 30 milímetros.

Fuertes ráfagas de viento

El patrón ventoso persistirá durante el día en el Valle Central, Guanacaste y las zonas montañosas.

El IMN estima ráfagas de hasta 100 km/h en el norte del Pacífico Norte y de hasta 70 km/h en el Valle Central.

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Ante estas condiciones, la institución recomienda precaución por posibles afectaciones en techos, cableado eléctrico, rótulos y árboles. También pide vigilancia en el Caribe y la Zona Norte por posibles inundaciones y deslizamientos, debido a la saturación de los suelos.

Además, solicita evitar quemas en espacios abiertos, tomar precauciones durante la navegación aérea y marítima por el aumento de la turbulencia y el mar picado, y mantenerse informados mediante los canales oficiales.