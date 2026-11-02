Ocho adolescentes acusan a empresario de 34 delitos sexuales

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Un empresario de Limón enfrenta un juicio por 34 presuntos delitos sexuales contra ocho adolescentes, según informó Noticias Repretel.

El debate comenzó este lunes 2 de noviembre en los Tribunales de Limón, donde la Fiscalía presentó acusaciones por presuntos abusos sexuales, violaciones, relaciones sexuales con menores de edad y producción de material de abuso sexual infantil.

El acusado es propietario de 28 empresas que generan empleo para más de 200 personas.

Fiscalía señala presunta red de explotación sexual

Según el Ministerio Público, el empresario habría liderado una organización dedicada a la explotación sexual de menores de edad.

La acusación señala que algunos adolescentes presuntamente reclutaban a otros para participar en encuentros sexuales dentro de un supuesto club privado denominado “Los Pimpollos”.

Además, la Fiscalía sostiene que el acusado habría grabado y fotografiado actos sexuales que involucraban a personas menores de edad.

Denunciantes revelan presuntos pagos a menores

De acuerdo con la acusación, el empresario habría aprovechado la vulnerabilidad de las víctimas y presuntamente ofrecía pagos de ₡10.000, ₡15.000 y ₡20.000.

Cinco de los ocho denunciantes también presentaron una acusación privada.

El proceso judicial continúa mientras las autoridades analizan las pruebas presentadas.

El empresario mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

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