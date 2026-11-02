Empresa tica Kitty despide a empleado tras polémica situación

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Productos Kitty toma decisión tras polémica

La empresa costarricense Productos Kitty publicó un comunicado oficial para referirse a los hechos que involucraron a una persona de su personal.

Según informó la compañía, ya concluyó el proceso disciplinario interno relacionado con el caso ocurrido en Cartago, tras que el hombre presuntamente agrediera a una mujer dentro de un carro en vía pública.

Tras finalizar esa revisión, la empresa decidió despedir de forma definitiva al empleado involucrado y concretó su desvinculación inmediata.

La situación generó atención luego de que el trabajador fuera señalado por un incidente en la vía pública, en el que habría golpeado a una mujer.

Empresa expresa solidaridad con la persona afectada

En su comunicado, Productos Kitty reiteró su compromiso con la transparencia, la integridad y el respeto.

Además, la compañía aseguró que esos valores forman parte de sus principios frente a la comunidad.

Productos Kitty también expresó su total solidaridad con la persona afectada por los hechos.

La empresa indicó que tomó las medidas correspondientes después de completar su proceso disciplinario interno.

El comunicado fue publicado este lunes 2 de noviembre de 2026 y lleva como fecha Cartago, 2 de noviembre de 2026.

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