Emprendimientos porteños: sabores que conquistan con cada platillo

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Los emprendimientos porteños conquistan con cada platillo y postre que llevan a la feria, según presenta Maricela Ugalde con los emprendedores de Puntarenas.

La invitada describe los platillos que ofrece, cuáles son los más solicitados por el público y detalla cada una de sus preparaciones, además de los postres que elabora y los rellenos que utiliza en cada uno.

Asimismo, Otto Arroyo brinda la información de la feria, su fecha de realización y todo lo que los visitantes pueden encontrar en el evento.