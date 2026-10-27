Emprendedores llegan a Giros y muestran sus grandes negocios

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Los emprendedores que llegan a Giros muestran sus grandes negocios, entre ellos María Ferreto, quien presenta sus comidas y distintos tipos de tamales, además de su arroz con leche.

Gustavo López presenta su joyería, detalla qué tipo de piezas elabora, los materiales que utiliza y para qué ropa usarlas, mientras que otra emprendedora trae velas y explica cómo las hace, cuáles son los aromas y en qué parte de la casa usarlas.

Eliezer Garro explica de qué trata la feria y cuándo es, para que el público conozca estos emprendimientos y pueda visitarlos.