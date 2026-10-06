¡Emprendedores llegan a Giros! Descubra el arte que traen

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Los emprendedores llegaron a Giros para mostrar su arte y compartir el proceso creativo detrás de cada pieza, demostrando que la creatividad hecha a mano tiene un valor único.

Carolina Castillo, emprendedora de Las Muñecas de Nani, explica cuántas muñecas ha hecho, de qué materiales las elabora, cómo hace el rostro, qué utiliza para hacer el pelo y si se pueden personalizar, detallando que cada muñeca es elaborada de forma artesanal con detalles únicos.