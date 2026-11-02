Emergencias saturadas en todos los hospitales de San José

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Los servicios de emergencias de los principales hospitales de San José presentan niveles elevados de saturación, con una alta demanda de pacientes que mantiene a estos establecimientos trabajando por encima de su capacidad instalada.

Este lunes 2 de noviembre, el Hospital México registra un 209 % de ocupación, el Hospital San Juan de Dios un 126 %, el Calderón Guardia un 170 % y el Hospital de Heredia supera el 250 %.

En el Hospital México la cantidad de pacientes superó la capacidad de respuesta desde el fin de semana, situación que su director atribuye a que muchos especialistas de la red no logran cubrir las guardias los fines de semana, por lo que los pacientes que no pueden ser atendidos en otros centros se trasladan a ese hospital y permanecen en el servicio de emergencias ante la saturación en hospitalización.

La saturación también afecta a centros médicos fuera de la capital, como el Hospital de Liberia, que estuvo en un 310 %, el Hospital de Guápiles, que superó el 200 % de ocupación, y el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, que alcanzó un 185 %.

Ante este panorama, el Hospital México aplica medidas extraordinarias, entre ellas seleccionar con criterio los pacientes que se internan de consulta externa, dar salidas a los pacientes que sea posible y suspender la internación de cirugías programadas, incluidas las urgentes, según explicó su director Douglas Montero.

Los factores que inciden en esta crisis de atención son la falta de personal para cubrir guardias los fines de semana, la falta de médicos especialistas y la atención de traumas por accidentes de tránsito, que se acumulan en los servicios de urgencias.

El panorama podría complicarse durante las últimas semanas del año, periodo que históricamente representa mayor demanda para los servicios de salud.