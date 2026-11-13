Emergencia: personas quedan atrapadas tras fuerte inundación

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Bomberos moviliza unidades de emergencia tras recibir un reporte de personas atrapadas por inundación en las inmediaciones del Parque Okayama, en San Francisco de Dos Ríos.

Según la información preliminar, la institución envió unidades de rescate avanzado y una unidad extintora de la Estación de Bomberos de Desamparados.

Al emitir el aviso, los equipos se encontraban en ruta hacia el sector.

Rescate por inundación cerca del Parque Okayama

El reporte advierte sobre personas que requieren ayuda debido a la inundación.

Sin embargo, Bomberos todavía no detalla cuántas personas necesitan asistencia ni informa sobre su condición.

Además, la comunicación no precisa cuáles inmuebles o vías presentan afectación en las inmediaciones del parque.

Por ahora, tampoco confirma el resultado de la intervención de los rescatistas.

Bomberos atiende otro reporte en Desamparados

En una segunda alerta, Bomberos informó que responde a un rescate de personas por inundación en San Juan de Dios de Desamparados.

La institución ubicó esta emergencia 600 metros al este de la plaza.

Este aviso corresponde a un punto distinto del mencionado en San Francisco de Dos Ríos.

La información sobre ambos incidentes es preliminar. Los reportes no especifican la cantidad de personas afectadas ni las causas de las inundaciones.

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