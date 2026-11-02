Emergencia: Hombre queda sepultado bajo tierra

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Un hombre adulto quedó sepultado bajo tierra este lunes 2 de noviembre, mientras realizaba trabajos de construcción de un pozo artesanal en el sector de Rodeíto, en Liberia, Guanacaste.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense, una cantidad de tierra cayó sobre el trabajador mientras efectuaba las labores, lo que provocó que quedara atrapado.

La situación generó una alerta que movilizó a los equipos de emergencia hasta el lugar de los hechos.

Equipos de emergencia atienden el incidente

La Cruz Roja Costarricense desplazó una unidad de soporte básico y una unidad operativa para atender la emergencia y valorar las condiciones en las que se encuentra el afectado.

Por el momento, las autoridades no han confirmado el estado de salud del hombre ni las circunstancias exactas que provocaron el desprendimiento de tierra.

Emergencia continúa en desarrollo

Los cuerpos de socorro mantienen la atención del incidente en Rodeíto de Liberia, mientras se espera información oficial sobre el avance de las labores.

Hasta ahora, no se ha confirmado si los equipos lograron liberar al trabajador.

Esta es una noticia en desarrollo. Se actualizará conforme las autoridades brinden nuevos detalles.

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