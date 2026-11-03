Emergencia en escuela: 23 personas requieren traslado médico

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia en escuela de Río Cuarto, donde al menos 23 personas requieren traslado médico.

El incidente ocurre en el centro educativo San Gerardo, ubicado en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela.

Según el reporte preliminar, un olor aparentemente relacionado con trabajos de fumigación en una propiedad cercana habría provocado la afectación de estudiantes y personal adulto.

Veinte menores requieren atención médica

Entre los pacientes, los equipos de emergencia contabilizan 20 menores de edad y tres adultos.

Las personas presentan dolor de cabeza, picazón y náuseas.

El personal que trabaja en el sitio reporta a todos los pacientes en condición estable.

Sin embargo, requieren valoración médica, por lo que la institución coordina su traslado a un centro de salud.

Cruz Roja moviliza siete ambulancias

Cuatro ambulancias de la Cruz Roja trabajan en la escena, mientras otras tres unidades se mantienen en camino para apoyar la atención.

Además, la institución moviliza recursos desde diferentes sectores, incluidas la región de Heredia y la Zona Norte.

Los equipos continúan con la atención de los pacientes y la coordinación de los traslados.

La información preliminar señala una posible relación con la fumigación cercana, pero no confirma la causa.

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